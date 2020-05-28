دولي

أردوغان يُحدد موعد رفع قيود السفر بين المدن التركية

أردوغان يُحدد موعد رفع قيود السفر بين المدن التركية
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن بلاده، سترفع قيود السفر بين المدن في الأول من شهر حزيران/ يونيو، موضحاً أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر، ستفتح مجدداً أبوابها في التاريخ نفسه.

وأوضح أردوغان، وفق (روسيا اليوم)، أن الموظفين الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجين ضمن نظام العمل المرن، سيعودون إلى العمل العادي في أول يوم من شهر حزيران/ يونيو.

وصرح الرئيس التركي، بأن افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، سيكون اعتباراً من 1 حزيران/ يونيو، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والحدائق وفقاً لقواعد محددة.

وأضاف: أنه انطلاقاً من أول يوم في شهر حزيران/ يونيو يمكن فتح متاجر بيع الحيوانات، مع استئناف مسابقات الخيول اعتبار من الـ 10 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أنه سيسمح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق (65 عاماً) باستئناف أعمالهم، شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، وقواعد النظافة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع القيود عن الرياضات الفردية، مع رفع الحظر عن الفئة العمرية من 0- 18 عاماً يومي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و20:00.

إلى ذلك، أوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا نجحت في تلبية طلبات ومساعدات 100 دولة من أصل 135.

جدير بالذكر، أن فيروس (كورونا) أودى بحياة أكثر من 4300 شخص من بين 160 و979 ألف مصاب تقريباً في البلاد.

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