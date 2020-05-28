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تعطيل العمل في الوزارات والهيئات العامة في الكويت حتى إشعار آخر

تعطيل العمل في الوزارات والهيئات العامة في الكويت حتى إشعار آخر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الكويتية اليوم الخميس، تمديد تعطيل العمل في الوزارات والهيئات العامة حتى إشعار آخر لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح: إن الكويت سوف تبدأ يوم الأحد في تطبيق خطة للعودة إلى الحياة من جديد ستشهد تخفيفا تدريجيا للقيود المفروضة لمكافحة الفيروس.

وقال وزير الداخلية أنس الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: إن حظر التجول الكلي المفروض حاليا سيتحول الى حظر جزئي يستمر 12 ساعة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا.

وقال: إنه سيتم عزل مناطق جديدة مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقا لمكافحة الفيروس، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح: إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى على أن تبدأ المرحلة الأولى في 31 آيار/مايو.

وأكد وزير الصحة أنه: "لن يكون هناك عودة كاملة للحياة إلا بوجود لقاح لفيروس (كورونا)".

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها باشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة كما تشمل عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل.

كما تشمل هذه الخدمات الشركات المزودة للاتصالات والانترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحلات التجزئة الغذائية مثل الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين.

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