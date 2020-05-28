مصر تسجل أعلى عدد من إصابات فيروس (كورونا) في يوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مصر اليوم الخميس، تسجيل 1127 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".



وذكرت وزارة الصحة والإسكان المصرية عبر حسابها على (فيسبوك): أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة.



ومن ضمن المصابين، 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.



كما تم تسجيل 29 حالة جديدة، ليرتفع عدد وفيات الفيروس في مصر إلى 845 حالة وفاة.