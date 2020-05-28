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شؤون فلسطينية

المطران حنا: الإدارة الأمريكية وحلفاؤها لا يعرفون الفلسطينيين جيداً

المطران حنا: الإدارة الأمريكية وحلفاؤها لا يعرفون الفلسطينيين جيداً
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إنه يبدو أن الإدارة الأمريكية وحلفاءها لا يعرفون الفلسطينيين جيداً و"يبدو أنهم لا يدركون ماذا تعني القضية الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين".

وشدد في حديث اذاعي اليوم على أنهم يعرفون فقط حفنة من العملاء والمرتزقة الذين لا يمثلون شعبهم ولا أمتهم العربية و"هذه العينة الملوثة بالخيانة والعمالة لا تمثل شيئا في مجتمعنا الفلسطيني والعربي".

وقال المطران حنا: إن الإدارة الأمريكية مخطئة في تقديرها وفي تحليلها للأمور، فعملائها ومرتزقتها الموجودين عندنا وعند سوانا لا يمثلون شعوبهم ولا توجد لهم شرعية بأي شكل من الأشكال.

وتابع: "هؤلاء هم مرتزقة باعوا ضميرهم بحفنة من دولارات الخيانة والعمالة ولا علاقة لهم لا بالقضية الفلسطينية ولا بالأمة العربية المستهدفة هي أيضا بالمشاريع الاستعمارية وسواها.

وأردف: الفلسطينيون بغالبيتهم الساحقة متمسكون بقضيتهم العادلة ووجود بعض المرتزقة والعملاء هنا وهناك لا يبدل ولا يغير شيئا من عدالة القضية الفلسطينية والفلسطينيون متمسكون بحقوقهم وثوابتهم وانتمائهم لهذه الارض المقدسة وكل حبة تراب من ثرى فلسطين لا تضاهى بالمال.

وشدد المطران حنا على أن الفلسطينيين متمسكون بوطنهم وبعدالة قضيتهم وبحق عودتهم والقدس عاصمتهم وقبلتهم وحاضنة اهم مقدساتهم.

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