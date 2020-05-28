لليوم الثاني توالياً.. تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس (كورونا) بإسبانيا

أعلنت إسبانيا اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19" لليوم الثاني على التوالي.



وبلغت الوفيات المسجلة والناجمة عن الفيروس في البلاد، 27 ألفا و119، فيما تضع السلطات منهجا جديدا لتسجيل حالات الإصابة والوفاة.



وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 38 وفاة فقط، خلال الأيام السبعة الماضية، فيما تم تسجيل و237906 حالات إصابة في المجمل منذ بداية تفشي الفيروس.



وأشارت الحكومة إلى أن البيانات ربما تتغير في الأيام المقبلة في ظل استخدام المنهج الجديد للتسجيل.



رام الله - دنيا الوطن