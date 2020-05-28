تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لفتح برام الله اليوم

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً لها، اليوم الخميس، وذلك في إطار الانعقاد الدائم للجنة، واستكمالا للاجتماعات السابقة.



وناقشت "مركزية" فتح الأوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطين في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ القضية، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالضم، وقرار القيادة الفلسطينية بإنهاء العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وفق وكالة (وفا).





وأوضحت الوكالة، أنه تم الاتفاق على استكمال الاجتماع يوم الأحد المقبل.





رام الله - دنيا الوطن