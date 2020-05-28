الاحتلال يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شقيقين بعد مداهمة منزلهما في بلدة سلوان شرق القدس، واستدعى آخرين للتحقيق.



وذكر شهود عيان بأنّ قوة من جيش الاحتلال والشرطة، داهمت منزل الشقيقين ضياء ومحمد بيضون من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، قبل أن تقدم على اعتقالهما واقتيادهما إلى أحد مراكز التحقيق، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي سياق آخر، استدعت قوات الاحتلال القائد الكشفي ماهر محيس، وحققت معه حول "العمل والتحضير والاستعدادات لتقديم الخدمات للوافدين إلى الأقصى مع إعادة فتحه فجر الأحد القادم".



وأفاد الكشفي محيسن، بأنّه تم الإفراج عنه بعد التحقيق عنه بشرط الإبعاد لمدة أسبوعين عن الأقصى وعدم الاتصال مع شخصيات في الكشافة.



كما واستدعت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد درباس (26 عاما)؛ للتحقيق معه في مركز تحقيق شرطة صلاح الدين بمدينة القدس وهو من سكان بلدة العيسوية.