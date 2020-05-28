طالع قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص الانتظام في دوام مؤسساته

أصدر مجلس التعليم العالي في فلسطين، سلسلة من القرارات، بشأن انتظام الدوام في مؤسساته، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، جاء فيه:





تماشياً مع مساعي الحكومة لإجراء الترتيبات اللازمة لعودة الحياة في عموم أرجاء الوطن وبشكل يتناسب مع معايير الوقاية والسلامة، وبعد إقرارها من رئيس الوزراء محمد اشتية قرر مجلس التعليم العالي ما يلي لانتظام دوام كافة مؤسسات التعليم العالي:- السماح بدوام الموظفين في كافة مؤسسات التعليم العالي دون الطلبة.- بإمكان الطلبة الذين أنهوا متطلبات التخرج ولديهم رغبة باستلام شهاداتهم وكشوف علاماتهم، أو الذين يرغبون بالتوقيع على الكمبيالات الخاصة بقروض الطلبة، وتعبئة طلبات المنح والإعفاءات وتسليم الأوراق الثبوتية، الذهاب الى مؤسساتهم، وذلك بعد وصول رسالة الكترونية من المؤسسة تفيد بجاهزيتها لذلك.- استمرار العمل بتقنيات التعليم الالكتروني للفصل الصيفي، ووفق ما صدر من تعليمات سابقة عن مجلس التعليم العالي في هذا الخصوص.- يسمح لمؤسسات التعليم العالي بالتعليم الوجاهي فقط لاستكمال المساقات التطبيقية والعملية التي تم تأجيلها للطلبة من الفصل الثاني أو مساقات عملية تطبيقية سيتم طرحها للفصل الصيفي ضمن خطة تعدها المؤسسة وتراعي فيها بروتوكولات وزارة الصحة وبروتوكول العودة للدوام، وأن لا تزيد الطاقة الاستيعابية لهذه المساقات عن 50% من الوضع الطبيعي، كما يسمح نفس الأمر لمن لديهم مشاريع تخرج وأطروحات دراسات عليا، وبما لا يتعارض مع خطط المؤسسات المعدة مسبقاً لتنفيذها الكترونياً على أن لا يحضر للمناقشة سوى الطالب واثنين من ذويه.- السماح لمؤسسات التعليم العالي باستكمال اجراءات عقد الامتحان التطبيقي (الدبلوم الشامل) منتصف شهر آب بإشراف الوزارة، ووفق التعليمات التي ستصدر عن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة لتطبيق الامتحان والتي ستراعي معايير الوقاية الصحية.- التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والوقاية وتنفيذ حملة توعية وتثقيف للطلبة والعاملين الإداريين والأكاديميين في جميع مؤسسات التعليم العالي، وتطبيق شروط وتعليمات الوقاية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة وبروتوكول العودة الجزئية للدوام وعقد الامتحان التطبيقي الشامل.