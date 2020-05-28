اجتماع القوى والفصائل بنابلس يؤكد ضرورة الذهاب للميدان للتصدي للاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اقليم حركة فتح في نابلس، جهاد رمضان إن اجتماع القوى والفصائل اليوم الخميس في نابلس، أكد ضرورة الذهاب للميدان للتصدي للاحتلال، واتخاذ إجراءات إدارية خاصة بتعزيز لجان التنسيق الفصائلي والعمل الوطني.



وأشار رمضان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، إلى أن اللجان ستعمل على حماية المواطنين والتصدي للمستوطنين في ظل منع الاحتلال لأجهزتنا الأمنية الوطنية بالتواجد في مناطق (ب) و(ج)، في محاولة من قبل سلطات الاحتلال لبث الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي.