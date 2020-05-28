إيطاليا: تراجع لافت في عدد وفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سلجت إيطاليا، اليوم الخميس، تراجعاً لافتاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، تسجيل 70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس الفتاك، مسجلة انخفاضاً لافتاُ مقارنة بعد وفيات أمس الأربعاء، 117.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء في 21 شباط/ فبراير إلى 33142.



وأضافت: أنه تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات المؤكدة 231732.