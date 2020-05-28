دولي

فرنسا: قرار بإعادة فتح المقاهي والمطاعم بدءاً من الأربعاء المقبل

فرنسا: قرار بإعادة فتح المقاهي والمطاعم بدءاً من الأربعاء المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الخميس، أن انتشار فيروس (كورونا) قد بات تحت السيطرة في البلاد. 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن الإجراءات الجديدة للمرحلة الثانية من تخفيف الحجر المفروض على الفرنسيين جراء تفشي وباء "كوفيد-19" منذ 17 آذار/مارس الماضي. 

وقال فيليب وفق ما نقل موقع (فرانس 24): إن الإجراءات الجديدة التي تتضمن رفع القيود عن حركة التنقل وفتح المطاعم ودور السينما والمتنزهات في المناطق الخضراء ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من الثاني من يونيو/حزيران المقبل. 

وأودى فيروس (كورونا) المستجد وحسب الحصيلة الرسمية، في فرنسا، بحياة أكثر من 28 ألفاً و500 شخص.

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