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الأردن يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يُعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 728 حالة.

وأوضح جابر، في تصريح صحفي، وفق وكالة (وفا)، أن الحالات الجديدة هي لسائقي شاحنتين من حدود العمري أحدهما أردني، وست حالات لأردنيين قادمين من روسيا، لافتاً إلى تسجيل 11 حالة شفاء في الأردن.

من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من يوم الجمعة 5 حزيران/يونيو، وفق ضوابط ومعايير بالسلامة العامّة.

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