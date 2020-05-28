سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي عيسى العباسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي عيسى العباسي بعد أن أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال.



وأفاد المحامي جاد القضماني، بأنّ قرار الإفراج عنه جاء بعد أن تراجعت شرطة الاحتلال عن تقديم استئنافها على قرار الإفراج، حيث تم إطلاق سراحه بشرط الإبعاد عن بلدة سلوان لمدة ثلاثة أيام.



وكانت قوات الاحتلال وبناءً على استئناف من الشرطة، أقدمت صباح اليوم على إعادة اعتقال الأسير المحرر العباسي فور الإفراج عنه عقب انتهاء مدة محكوميته البالغة عشر سنوات.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت العباسي بتاريخ 30/5/2010، وأدانته محكمة الاحتلال بالتصدي لقطعان المستوطنين في سلوان وإطلاق النار عليهم، كما واعتقل الاحتلال والدته عاليه العباسي واتهمها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.



وخاض العباسي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل السجون، وهو متزوج وأب لطفلين (قاسم و نور)، وقد تنقل في عدد من سجون الاحتلال.