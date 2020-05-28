اشتية: استمرار مؤتمر المانحين رسالة هامة بوجه محاولات تصفيته خاصة من إدارة ترامب





رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام سوزانا تريستال، عبر الفيديو كونفرنس، اخر التطورات السياسية، خاصة مخططات الضم الإسرائيلية.وأشار اشتية إلى أن إسرائيل هي التي خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولم تلتزم بها، وأنها الآن تتجه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها، مجدد التأكيد على أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.وشدد رئيس الوزراء على ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ردت على الخروقات الاسرائيلية بأنه لم يعد باستطاعتها الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.وبحث رئيس الوزراء مع تريستال اجندة مؤتمر المانحين القادم، مشددا على أهميته في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأن استمراره يشكل رسالة هامة في وجه محاولات تصفيته واستبداله خاصة من قبل إدارة ترامب.