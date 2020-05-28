الاحتلال يُصدر إعلاناً بشأن دخول الفلسطينيين أصحاب تصاريح التجار وBMC والاحتياجات الطبية

معبر بيت حانون/إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أنه متابعةً للقرار الذي تم اتخاذه في موضوع العمال الفلسطينيين

الذين يعملون في أراضي عام 48 ، فقد تقرر كذلك السماح بدخول السكان الفلسطينيين من أصحاب تصاريح التجار، وBMC، والاحتياجات الطبية، ولم الشمل، والاحتياجات القضائية، والتصاريح الإنسانية الأخرى وغير ذلك.



ويقضي القرار بإمكانية عودة العمال لمزاولة عملهم في أراضي عام 48 بشكل يومي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل عن طريق معابر الضفة الغربية.



وقالت سلطات الاحتلال وفق ما قال منسق الجيش، إنه وفي ظل القيود المفروضة حاليًا - فإن الدخول إلى إسرائيل لقضاء كافة أغراض التصاريح لا يزال محظورًا، حيث سيتم نشر إعلان بشكل منظم بشأنها لاحقًا في حال طرأ أي تغيير.



وأضاف: أما أغراض التصاريح المصادق عليها، فيوصى بالاطلاع على موقع وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق قبل الوصول إلى المعبر من أجل التأكد من أن التصريح يتيح الدخول إلى إسرائيل.