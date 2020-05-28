"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً "مهماً" بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية بغزة اليوم الخميس، إنها الأجهزة الشرطية والأمنية أنهت كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقررة بدءاً من صباح السبت 30 آيار/مايو وحتى 17 حزيران/يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس (كورونا).
قالت وزارة الداخلية بغزة اليوم الخميس، إنها الأجهزة الشرطية والأمنية أنهت كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقررة بدءاً من صباح السبت 30 آيار/مايو وحتى 17 حزيران/يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس (كورونا).
وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن قوات الشرطة ستعمل على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.
وختمت: "بهذا الصدد، نهيب بجميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة".
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