"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً "مهماً" بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن قوات الشرطة ستعمل على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة.





وختمت: "بهذا الصدد، نهيب بجميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة".

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية بغزة اليوم الخميس، إنها الأجهزة الشرطية والأمنية أنهت كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقررة بدءاً من صباح السبت 30 آيار/مايو وحتى 17 حزيران/يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس (كورونا).