سلطات الاحتلال توقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم

قرية ارطاس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العمل في حفرية لبناء في قرية ارطاس جنوب بيت لحم.



وقالت مصادر أمنية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، وأوقفت العمل في حفرية لبناء يعود للمواطن عمر مصطفى عودة، بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال احتجزوا أربعة شبان في الموقع، وهددوا صاحب الحفار سائد أبو صوي بتسليم نفسه، وإحضار الحفار الذي قام بعمل الحفرية.