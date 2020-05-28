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العراق يُسجل قفزة بأعداد المصابين بفيروس (كورونا)

العراق يُسجل قفزة بأعداد المصابين بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل طفرة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد.

وأوضحت الوزارة، وفق (روسيا اليوم)، أن مختبراتها فحصت 5104 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 211485.

وأشارت إلى أن مختبراتها سجلت أيضاً 322 إصابة في العراق منها 67 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط"، وهذا هو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق، حيث كان أعلى رقم 308 إصابة.

ولفتت إلى "تسجيل أربع وفيات 67 حالة شفاء".
وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 5457، والشفاء 2971، والوفيات 179 حالة وفاة".

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