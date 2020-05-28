إسرائيل: إصابة 12 معلماً وطالباً بفيروس (كورونا) بإحدى المدارس وعودة الجامعات الأحد





كما تتجدد النشاطات في أطر التعليم اللا منهجي وفي المعاهد الدينية العليا وفي المدارس التي تقع داخل التجمعات السكنية التي كانت بؤرة لتفشي (كورونا).



وبحسب أمر وقعه مدير عام وزارة الصحة يجب الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر ووضع الكمامات وعدم تجمهر أكثر من 50 شخصاً في مكان واحد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وارتفع الى 12 عدد المصابين بفيروس (كورونا) في مدرسة "هغيمناسيا هعفريت" القدس، والمرضى هم ستة تلاميذ وعدد مماثل من المعلمين.





وسيخضع جميع أفراد طاقم المدرسة لفحص (كورونا) يوم الأحد المقبل في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس.



وألزمت المحكمة للشؤون الإدارية في بئر السبع اليوم، وزارة التربية والتعليم بتزويد مدرسة في إحدى القرى البدوية غير المعترف بها قرب "عاراد" بالمياه.





ويشار إلى أن الوزارة لا تتعامل عادة مع قضايا مياه وبنى تحتية أخرى، إذ أنها تقع تحت مسؤولية جهات أخرى مثل السلطات المحلية أو المديرية لتسوية قضية السكن البدوي.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعود جهاز التعليم العالي في إسرائيل للعمل يوم الاحد المقبل بصورة أوسع، بما في ذلك التعليم داخل المؤسسات الأكاديمية وإجراء امتحانات.