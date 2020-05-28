قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حماس وائل الحسيني، إلى إغلاق كل المساجد في ضواحي وحارات مدينة القدس يوم غد الجمعة، والتركيز على التواجد والحشد في المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه لقطع الطريق على مخططات الاحتلال والمستوطنين.



وشدد على ضرورة الاستجابة بشكل واسع للدعوات التي أطلقت لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بدءًا من فجر غد الجمعة، داعيًا المواطنين كافة للمشاركة بشكل فاعل وكبير في الصلاة للتأكيد على عدم الرضوخ لشروط الاحتلال بتقييد العبادة خاصة بعد رفع القيود الصحية.



ووجه الحسيني رسالة للمقدسين وأهالي أراضي عام 48، بشكل خاص وكل من يستطيع الوصول إلى الأقصى بالتواجد بقوة، بدءًا من يوم الجمعة والاستمرار بأداء الصلوات كافة والرباط في المسجد لحمايته والحفاظ عليه.



وأشار إلى أن عشرات آلاف المقدسيين يستطيعون الوصول للأقصى، مؤكدًا "لا بد من مشاركة الجميع لأن وجودهم واعمارهم لأسواق البلدة القديمة يقطع الطريق على مخططات الاحتلال ودعوات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى".



وقال القيادي في حماس:" ليس من حق الاحتلال تحديد أعداد المصلين في الأقصى وهي بلطجة لن يسمح بها أهل القدس الموحدين لنصرة المسجد".



وطالب الحسيني بوقفة عز عربية وإسلامية لنصرة المسجد الأقصى وحمايته، معبرًا عن أسفه من تخلي بعض الأنظمة العربية عن القدس وموقف السلطة الهزيل الذي يعطل أي إنجاز يحافظ على المسجد في ظل مساعي الاحتلال لتفريغ القدس من أهلها وطرد المقدسيين لتنفيذ مخططات التهويد.