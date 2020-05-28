دولي

روسيا تُقدم للصحة العالمية ثمانية لقاحات ضد فيروس (كورونا)

روسيا تُقدم للصحة العالمية ثمانية لقاحات ضد فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن موسكو اقترحت ثمانية لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" على منظمة الصحة.

وأكدت خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم الخميس، موضوعه "لقاحات COVID-19: التوقعات والواقع"، أن العديد من المعاهد الروسية تعمل على إنتاج دواء ضد الفيروس، وفق (روسيا اليوم). 

وسجلت المنظمة من مختلف دول العالم حتى الآن، 124 اقتراحا علميا مرشحا لأن يكون لقاحا لفيروس كورونا.

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