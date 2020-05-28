شؤون فلسطينية

"التعليم" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا)

"التعليم" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا).

وقالت في مشنور عبر صفحتها على (فيسبوك): "متابعة لما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طالبتين في الثانوية العامة في بلدة بيت أولا؛ فإن وزارة التربية والتعليم تؤكد التزامها بالبروتوكول الصحي الذي يمنع الطالب المصاب أو المخالط من التقدم للامتحان في هذه الدورة".

وأضافت "التعليم": أن ذلك سيكون مع الحفاظ على حقه في التقدم في دورة خاصة لهذا الغرض حيثما كان ذلك ممكناً وقبل دورة شهر آب/أغسطس.

وأوضحت أن البروتوكول الصحي يهدف إلى الوقاية والاحتراز وعدم تفشي الوباء.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال توقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال توقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن قضية الصحفي &#34;يوسف حسان&#34;

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن قضية الصحفي "يوسف حسان"

&#34;التربية&#34; تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بمصر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بمصر

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

ثوري فتح: سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع من يهادن الاحتلال

ثوري فتح: سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع من يهادن الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

&#34;الخارجية&#34;: 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

منوعات

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ&#34;الخطأ&#34;

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ"الخطأ"

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة &#34;لعبة النسيان&#34; تكشف نتيجة تحليل &#34;كورونا&#34;

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة "لعبة النسيان" تكشف نتيجة تحليل "كورونا"

&#34;أعلم أنك تكرهني&#34;.. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

"أعلم أنك تكرهني".. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

عربي

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج