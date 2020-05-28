"التعليم" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا)





وقالت في مشنور عبر صفحتها على (فيسبوك): "متابعة لما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طالبتين في الثانوية العامة في بلدة بيت أولا؛ فإن وزارة التربية والتعليم تؤكد التزامها بالبروتوكول الصحي الذي يمنع الطالب المصاب أو المخالط من التقدم للامتحان في هذه الدورة".





وأضافت "التعليم": أن ذلك سيكون مع الحفاظ على حقه في التقدم في دورة خاصة لهذا الغرض حيثما كان ذلك ممكناً وقبل دورة شهر آب/أغسطس.





وأوضحت أن البروتوكول الصحي يهدف إلى الوقاية والاحتراز وعدم تفشي الوباء.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا).