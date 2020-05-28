شؤون فلسطينية

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قام المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح هذا اليوم الخميس بزيارة رعوية لبلدة عين عريك حيث ترأس خدمة القداس الالهي بمناسبة خميس الصعود.

في نهاية القداس، رفع المطران الصلاة والدعاء من أجل أن يزول وباء (كورونا) من عالمنا ومن أجل شفاء المرضى والمصابين بهذه الجائحة، كما وكانت له كلمة روحية في نهاية الصلاة حيث قدم المعايدة لأبناء رعيتنا بمناسبة "خميس الصعود" شاكرا الله على أن كنائسنا باتت مفتوحة لكل أولئك الذين يريدون الحضور والمشاركة في الصلوات.

وتابع: نوجه شكرنا القلبي للقيادة الفلسطينية التي اتخذت هذا الإجراء الحكيم والمسؤول بفتح الكنائس والمساجد وبعودة الحياة الطبيعية تدريجيا مع الحفاظ على كل ما من شأنه حفظ المواطنين من الوباء وصون صحتهم وعافيتهم.

وشدد المطران حنا على أن اتخاذ القيادة الفلسطينية لهذا القرار أحدث نوعاً من الانفراج وأدخل الفرح والابتهاج والراحة للنفوس حيث أن المواطنين خلال الأشهرالمنصرمة عاشوا فترة حجر صحي جماعي وإلزامي وقد كانت دور العبادة مغلقة والناس مروا بمرحلة قاسية.

وقال: أما اليوم فنحن نبتدأ مرحلة جديدة ولكن يجب أن ندرك بأن هنالك حاجة لليقظة والاهتمام والحفاظ على كل الإجراءات الوقائية والنصائح الطبية "فلا نريد انتكاسة جديدة فكفانا ما مررنا به خلال الفترة الماضية".

وأضاف في كلمته: "بأننا نشكر الله على أننا نلتقي بكم مجددا مع تأكيدنا دوما على أن الكنيسة وأسرارها والقداس الإلهي بشكل خاص إنما هي مصدر قوة وبركة وتعزية للمؤمنين وعندما نناولكم القربان المقدس نقول لكل واحد منكم بأن هذا يقدم لكم من أجل شفاء النفس والجسد".

وقال المطران حنا: "كونوا على يقين بأن كنيستكم وقداسكم وقربانكم لم يكن في يوم من الأيام وسيلة لنقل العدوى بل وسيلة لنقل البركة والصحة والعافية".

وتابع: "نصلي في هذا اليوم من أجل أن تزول هذه الجائحة التي عليها علامات استفهام كثيرة ونتمنى أن نعرف قريبا حقيقة ما هي (كورونا) ومن هو الذي أوجدها ومن هو الذي يستثمرها ويستلغها لصالحه".

وقال: لن تتمكن لا (كورونا) ولا غيرها من إبعادكم عن كنيستكم فهذه الكنيسة هي كنيستكم وهذا القداس هو قداسكم وهذا هو القربان الذي يقدم لكم وفترة (كورونا) كانت امتحاناً للكثيرين وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان، هنالك من فشلوا في هذا الامتحان وتبين ضعف اإمانهم وهشاشة مسيحيتهم ولكن في نفس الوقت في هذه الحقبة ظهر أن هنالك أبطالاً للايمان يدافعون عن الكنيسة وأسرارها وقدسيتها ويرفضون أن يمتهن القداس الإلهي وأن يساء للقربان المقدس.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال توقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال توقف العمل بحفرية بناء جنوب بيت لحم

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن قضية الصحفي &#34;يوسف حسان&#34;

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن قضية الصحفي "يوسف حسان"

&#34;التربية&#34; تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بمصر

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بمصر

&#34;التعليم&#34; تصدر توضيحاً &#34;مهماً&#34; بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا)

"التعليم" تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن طلبة الثانوية العامة المصابين بفيروس (كورونا)

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

ثوري فتح: سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع من يهادن الاحتلال

ثوري فتح: سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع من يهادن الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

"التربية" تدرس إجراءات تنظيم النشاطات الصيفية للمدارس ورياض الأطفال

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

&#34;الخارجية&#34;: 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

منوعات

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ&#34;الخطأ&#34;

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ"الخطأ"

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة &#34;لعبة النسيان&#34; تكشف نتيجة تحليل &#34;كورونا&#34;

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة "لعبة النسيان" تكشف نتيجة تحليل "كورونا"

&#34;أعلم أنك تكرهني&#34;.. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

"أعلم أنك تكرهني".. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

عربي

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج