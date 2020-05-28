ثوري فتح: سنضرب بيد من حديد ولن نتهاون مع من يهادن الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي، أو من تسول له نفسه التساوق مع مشاريعه التصفوية، أو يحاول الالتفاف على قرارات القيادة الفلسطينية.



وحذر أبو عيطة، وفق وكالة (وفا)، اليوم الخميس، من التهاون مع من يهادن الاحتلال ويتساوق مع المشاريع التصفوية، مشيراً إلى أن قرارات القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال بما فيها التنسيق الأمني، محل إجماع وطني وشعبي لأن شعبنا وقيادتنا لن يقبلا الاستمرار في الالتزام باتفاقيات سياسية لم تحترمها اوتلتزم بها إسرائيل.



وأكد أبو عيطة أن شعبنا الفلسطيني الذي أفشل كافة المؤامرات بما فيها مشروع التوطين وروابط القرى، قادر على إفشال مشاريع الضم ومؤامرة القرن، ومواصلة كفاحه الوطني حتى استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وأكد أبو عيطة أن الاحتلال يسعى لتكريس الاستحقاقات السياسية الفلسطينية كاتفاقات أمنية فقط لخدمة مصالحه على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا".



قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، إن حركته ستضرب بيد من حديد ولن تتعاون مع كل من يهادن