اشتية: إجراءاتنا بحالة الطوارئ لمكافحة (كورونا) كرست حقوق وحريات المواطن





جاء ذلك خلال لقاء بينهما خلال زيارة اشتية لمكتب النائب العام في رام الله، اليوم الخميس، بحضور مساعدي النائب العام، وعدد من رؤساء النيابات المتخصصة.



وأشاد رئيس الوزراء بجهود النيابة العامة المبذولة خلال فترة الطوارئ، مؤكداً استقلاليتها في ممارستها لاختصاصاتها القانونية، مفتخراً بأن جميع الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ لمكافحة فيروس (كورونا)، عملت على تكريس حقوق وحريات المواطنين.



من جانبه، عبّر النائب العام عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء، وأكد على ما أنيط من صلاحيات للنيابة العامة، لتنفيذ قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ، بشكل يجسد رؤية النيابة العامة بمجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل، وتحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات، وبما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات.









رام الله - دنيا الوطناطّلع رئيس الوزراء د.محمد اشتية من خلال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، على إجراءات النيابة العامة والقرارات المتخذة خلال فترة الطوارئ، لضمان سيادة القانون، والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، إضافةً إلى آليات سير العمل في كافة النيابات في محافظات الوطن، خاصة النيابات الجزئية.