عربي

إثيوبيا ترفض القبول بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل

إثيوبيا ترفض القبول بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: إن أديس أبابا، ترفض حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، وذلك وفق ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وفي كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية، ورجال الدين في إثيوبيا، حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي: إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة "بها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه، التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل".

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو: إن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير".

وكانت، قد أعلنت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية، أبرزها اتفاقية تشرين الثاني/ نوفمبر 1959، والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

أخبار ذات صلة

السيسي يُوجه رسالة للمصريين بشأن فيروس (كورونا) وأعداء الوطن

السيسي يُوجه رسالة للمصريين بشأن فيروس (كورونا) وأعداء الوطن

السعودية تُصدر قراراً جديداً بشأن العُمرة وزيارة الأماكن المقدسة

السعودية تُصدر قراراً جديداً بشأن العُمرة وزيارة الأماكن المقدسة

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

انفجار في إدلب بسوريا يودي بحياة جندي تركي

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس (كورونا) في دول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

التنسيق الأمني الفلسطيني

التنسيق الأمني الفلسطيني

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

قيادي بـ "حماس" يدعو لإغلاق مساجد ضواحي وحارات القدس والتركيز على التواجد بالأقصى

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

شاهد: وزارة الصحة تتسلم منحة المساعدات الكويتية

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

المطران حنا: نشكر الله على أن كنائسنا ومساجدنا باتت مفتوحة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

(الضمير) تدعو المجتمع الدولي للتصدي لمخططات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

&#34;الخارجية&#34;: 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

منوعات

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

محمد إسكندر يشهر السلاح داخل مصرف لبناني والسبب؟

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ&#34;الخطأ&#34;

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ"الخطأ"

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة &#34;لعبة النسيان&#34; تكشف نتيجة تحليل &#34;كورونا&#34;

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة "لعبة النسيان" تكشف نتيجة تحليل "كورونا"

&#34;أعلم أنك تكرهني&#34;.. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

"أعلم أنك تكرهني".. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

عربي

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج