"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) المستجد، بين صفوف جالياتنا في عديد الدول، ارتفع إلى 99 حالة، عقب تسجيل وفاة جديدة في السعودية.





وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 105 إصابات جديدة بالفيروس بين جالياتنا في قطر والكويت.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت الوزارة، أن وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، تسلم 20 جهاز تنفس اصطناعي، تبرعت بها مؤسسة (روزانا) الأسترالية بدعم من الحكومة الأسترالية، لبناء قدرات شعبنا وإمكانياته لمواجهة فيروس (كورونا)، ورفع كفاءة قطاعنا الصحي في وجه أية موجة قادمة من الفيروس.وثمّن المالكي الدعم الذي قدمه مشروع (روزانا) للمستشفيات الفلسطينية، مشيداً بدعم استراليا حكومة وشعباً، واستجابتها للطلب الفلسطيني، الذي قدمته "الخارجية" في وقت مبكر.وأكد أن هذه الأجهزة، هي الدفعة الأولى ضمن دفعات أخرى قادمة، لافتاً إلى أنه سيتم تسليمها لوزارة الصحة الفلسطينية.