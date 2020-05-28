وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس





جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم، بمقر المحافظة وسط مدينة أريحا، وبحضور رؤساء المجالس والهيئات المحلية والبلدية التابعة إدارياً للمحافظة، حيث أكد الصالح وأبو العسل على أن الحكومة حريصة على تحسين وتطوير البنى التحتية بالأغوار الفلسطينية، وأن كثيراً من العوائق الإسرائيلية تقف أمام مواصلة بعض المشاريع أو تأخيرها.



وشدد الوزير والمحافظ، على أن كل الممارسات الإسرائيلية والمضايقات اليومية بحق سكان الأغوار الفلسطينية، والهادفة إلى دفعهم للتهجير القسري، باءت بالفشل، وأن كل تلك الممارسات لن تخلق حقاً أو تنشئ التزاماً.



وتحدث عدد من أهالي وسكان الأغوار الحاضرين عن ازدياد حجم المضايقات والإخطارات الإنذارات الإسرائيلية للأهالي بالإخلاء أو الهدم، تحتى حجج واهية، وكان آخرها إخطارات من ما يسمى بالإدارة المدنية، بدفع فواتير كهرباء لبلدتي فصائل والزبيدات، وتهدديد المجالس المحلية بقطع التيار الكهربائي.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، ومحافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، أن الأغوار الفلسطينية، ودعم صمود المواطنين بالأغوار، ضد الممارسات والمضايقات الإسرائيليىة، تحتل سلّم الأولوية لدي الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية.