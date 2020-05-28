عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، استكمال الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة، صباح السبت 30/5/2020 في جميع أنحاء الوطن، في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والمدارس الفلسطينية بالخارج، إذ سيتوجه 78480 طالباً/ة لتقديم الامتحان.



وأكد الوزير، أن الامتحان سيخضع بكل مفاصله إلى معايير الجودة المعتمدة، وأن المشهد الكوروني لن ينتقص بأي شكل من الأشكال من تلك المعايير، موضحاً أن تنظيم الامتحان يتم في إطار بروتوكول صحي خاص، يراعي معايير التباعد الاجتماعي، والوقاية والسلامة للطلبة ولطواقم الامتحان على حد سواء.



وثمن عورتاني، جهود اللجنة الوزارية المشتركة التي شكلتها الحكومة لدعم عقد هذه الدورة الاستثنائية لامتحان الثانوية العامة، متمنياً للطلبة النجاح والتوفيق في هذا الامتحان، مجدداً اعتزازه بجهود أبناء الأسرة التربوية؛ على ما بذلوه في سبيل إنجاح عقد الامتحان.