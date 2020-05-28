شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة ماضية

الصحة بغزة: لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة ماضية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس: إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة بغزة، في التقرير اليومي، الخاص باحصائيات (كورونا)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 9335 عينة، منها 9274 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة هي 61 حالة، منها 42 نشطة، إضافة لحالة وفاة واحدة، فيما الحالات التي شُفيت 18 حالة.


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