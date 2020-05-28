الصحة بغزة: لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة ماضية



وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة هي 61 حالة، منها 42 نشطة، إضافة لحالة وفاة واحدة، فيما الحالات التي شُفيت 18 حالة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس: إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الصحة بغزة، في التقرير اليومي، الخاص باحصائيات (كورونا)، أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 9335 عينة، منها 9274 عينة سلبية و61 عينة إيجابية.