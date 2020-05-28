الولايات المتحدة تُحذر رعاياها المتواجدين في الضفة وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الرعايا الأمريكيين من السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.



ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فقد طالبت السفارة المتواجدين في تلك المناطق باليقظة، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة أمنهم، خشية حدوث توتر أمني، قد يحدث في أي لحظة في ضوء الاستعدادات لتطبيق السيادة "خطة الضم".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حدد 1 تموز/ يوليو المقبل، لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وضم منطقة غور الأردن تماماً.