حزب (ميرتس) يُهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية على إسرائيل

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس حزب (ميرتس) الإسرائيلي، نيتسان هروفيتش، رئيس حزب (أزرق أبيض)، وزير الجيش بيني غانتس، بعد تصريحاته حول تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.



وقال هروفيتش وفق القناة السابعة: "لا توجد فرصة في الضم، بل مجرد كارثة سياسية وأمنية، وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".



وأضاف: "أصبح غانتس يقول نعم لنتنياهو، ولا يوجد معارضة كما السابق".