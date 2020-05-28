حزب (ميرتس) يُهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب (ميرتس) الإسرائيلي، نيتسان هروفيتش، رئيس حزب (أزرق أبيض)، وزير الجيش بيني غانتس، بعد تصريحاته حول تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وقال هروفيتش وفق القناة السابعة: "لا توجد فرصة في الضم، بل مجرد كارثة سياسية وأمنية، وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".
وأضاف: "أصبح غانتس يقول نعم لنتنياهو، ولا يوجد معارضة كما السابق".
هاجم رئيس حزب (ميرتس) الإسرائيلي، نيتسان هروفيتش، رئيس حزب (أزرق أبيض)، وزير الجيش بيني غانتس، بعد تصريحاته حول تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وقال هروفيتش وفق القناة السابعة: "لا توجد فرصة في الضم، بل مجرد كارثة سياسية وأمنية، وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".
وأضاف: "أصبح غانتس يقول نعم لنتنياهو، ولا يوجد معارضة كما السابق".
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