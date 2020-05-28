دولي

حزب (ميرتس) يُهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية على إسرائيل

حزب (ميرتس) يُهاجم غانتس: تطبيق السيادة على الضفة كارثة سياسية على إسرائيل
بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس حزب (ميرتس) الإسرائيلي، نيتسان هروفيتش، رئيس حزب (أزرق أبيض)، وزير الجيش بيني غانتس، بعد تصريحاته حول تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وقال هروفيتش وفق القناة السابعة: "لا توجد فرصة في الضم، بل مجرد كارثة سياسية وأمنية، وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري".

وأضاف: "أصبح غانتس يقول نعم لنتنياهو، ولا يوجد معارضة كما السابق".

أخبار ذات صلة

تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

سيناتور أمريكي: ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

سيناتور أمريكي: ترامب يعتزم إبرام صفقة أسلحة جديدة مع السعودية

ترامب يُوقع اليوم أمرًا ينظم شركات مواقع التواصل الاجتماعي

ترامب يُوقع اليوم أمرًا ينظم شركات مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة إسرائيلية: طائرة قادمة من ‎مصر حطت بمطار بن غوريون برحلة استثنائية

صحيفة إسرائيلية: طائرة قادمة من ‎مصر حطت بمطار بن غوريون برحلة استثنائية

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) في إسرائيل

وزير الخارجية الفرنسي يحذر من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا

وزير الخارجية الفرنسي يحذر من تكرار سيناريو سوريا في ليبيا

قرار عاجل من فرنسا بشأن عقار يُستخدم في علاج مرضى (كورونا)

قرار عاجل من فرنسا بشأن عقار يُستخدم في علاج مرضى (كورونا)

إسبانيا: تسجيل وفاة واحدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسبانيا: تسجيل وفاة واحدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

"الخارجية": 99 وفاة و1717 إصابة و847 حالة تعافٍ بين جالياتنا في العالم

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

رأفت يدعو لتوسيع كل أشكال المقاومة الشعبية للرد على تهديدات نتنياهو

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

وزير الحكم المحلي: الأغوار تحتل سلّم الأولوية لدى الرئيس محمود عباس

عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

عورتاني: 78480 طالباً يتوجهون السبت لامتحان الثانوية العامة

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل مأهولة في قرية الطيرة

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل مأهولة في قرية الطيرة

التعليم بغزة تنفذ إجراءات تطهير وتعقيم المدارس قُبيل امتحانات الثانوية العامة

التعليم بغزة تنفذ إجراءات تطهير وتعقيم المدارس قُبيل امتحانات الثانوية العامة

الصحة بغزة: ضاعفنا جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة بغزة: ضاعفنا جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة

العالول: قرار الرئيس حل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا وطني شامل ولن نرضخ للضغوط

العالول: قرار الرئيس حل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا وطني شامل ولن نرضخ للضغوط

منوعات

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ&#34;الخطأ&#34;

أصالة كامل تتعرض لموقف محرج بعد نشرها صورة جريئة لها بـ"الخطأ"

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

حمدي الوزير يصاب بذبحة صدرية

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

شاهد: والدة محمد رمضان غاضبة وتبعد المعجبين عنه

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

وائل الإبراشي يكشف حالة رجاء الجداوي في مستشفى العزل

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

محمد وزيري يُهاجم هيفاء وهبي بعد دعوى إثبات الزواج

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة &#34;لعبة النسيان&#34; تكشف نتيجة تحليل &#34;كورونا&#34;

بعد إصابة رجاء الجداوي.. بطلة "لعبة النسيان" تكشف نتيجة تحليل "كورونا"

&#34;أعلم أنك تكرهني&#34;.. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

"أعلم أنك تكرهني".. رسالة مُفاجئة من نجم La case de papel لمحمد رمضان

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

حملة تضامن واسعة من النجوم بعد التنمر على رامي جمال بسبب مرضه

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

القبض على ممثل عربي بتهمة إهانة الدين والصلاة

عربي

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

السودان.. 200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و11 حالة وفاة

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج

إصابات (كورونا) تتجاوز الـ 200 ألف في دول الخليج