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بلدية رام الله تستأنف تقديم الخدمات التي توقفت خلال حالة الطوارئ

بلدية رام الله تستأنف تقديم الخدمات التي توقفت خلال حالة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية رام الله في بيان صحفي، عن أنها اتخذت عدة إجراءات في إطار إعلان الحكومة عن تسهيلات جديدة عودة للحياة الطبيعية.

وثمنت البلدية، جهود جميع طواقم الطوارئ، التي عملت على مدار الساعة؛ لضمان تقديم الخدمات الأساسية للحفاظ على نظافة المدينة، وجمع النفايات الطبية والنفايات الصلبة، وخدمات الصرف الصحي، والتعقيم، خلال فترات الحجر، ومنع الحركة وجميع المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها البلدية خلال أوقات المنع.

وبناء على الإجراءات الجديدة، تستأنف بلدية رام الله الخدمات التي جمدتها فترة الطوارئ، حيث تم استئناف العمل في مجمعات السير، وعدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات، وقامت البلدية بفتح الحدائق العامة، وحدائق الأحياء.

وفيما يتعلق بمرافق البلدية الخدماتية، أوضحت بلدية رام الله، أنها استأنفت الدوام في كل من مجمع رام الله الترويحي، ومنتدى الخبرات،  ومركز رام الله للمعلومات السياحية.

من جهة أخرى، أوضحت بلدية رام الله، أنها وبناء على التدابير التي ستعلن عنها وزارة الصحة، ستتخذ قرارها حول موعد إعادة افتتاح قصر رام الله الثقافي والمسرح البلدي والقاعات متعددة الأغراض (قاعة نديم الزرو، قاعة عيسى زيادة، قاعة البلدة القديمة) والصالات الرياضية (صالة ابسا، المركز البارالمبي).

إلى ذلك، تهيب بلدية رام الله بالمواطنين بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في جميع الأماكن العامة.

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