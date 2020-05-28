الصحة بغزة: ضاعفنا جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة بشير الريس بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير دائرة الصحة المدرسية، كامل صايمة، أن وزارة الصحة في قطاع غزة، ضاعفت من جهود الرعاية الصحية المقدمة في لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مشيراً إلى أنه وتماشياً لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الصحية من تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة في لجان الامتحانات في تهيئة كافة الأجواء المناسبة، خاصة الصحية منها، وبتضافر الجهود مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة الداخلية.



وأوضح صايمة في تصريح نشرته وزارة الصحة، أنه قد تم زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام من 160 لجنة إلى 250 لجنة؛ لضمان عدم تجمع الطلاب، وتحقيق التباعد داخل الغرف الصفية بما لا يزيد عن 14 طالباً في كل صف مع إتمام كافة إجراءات التعقيم وتوزيع الكمامات بالأعداد المناسبة، وتوضيح الإرشادات الصحية المناسبة في كل لجنة.



وقال: إن زيادة عدد لجان الامتحانات لهذا العام، زاد من عبء مضاعفة عدد الكوادر الصحية في كل لجنة لتقديم الرعاية المناسبة والطارئة لأبنائنا الطلبة، حيث تم تغطية وتجهيز كافة اللجان بطبيب مع بعض الأصناف الدوائية الطارئة.