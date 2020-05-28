داخلية غزة: أنهينا كامل الترتيبات لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: إن الأجهزة الشرطية والأمنية كامل ترتيباتها لتأمين وإنجاح انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقررة بدءاً من صباح السبت 30 آيار/ مايو وحتى 17 حزيرا/ يونيو 2020، وفق إجراءات وضوابط الوقاية والسلامة العامة من فيروس (كورونا).



وأوضحت الداخلية أنه "ستعمل قوات الشرطة على تأمين 232 لجنة اختبار على مستوى قطاع غزة، ومراكز التصحيح والكونترول، ضمن خطة تفصيلية بالتنسيق مع وزارتي التعليم والصحة. بهذا الصدد، نهيب بجميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة".