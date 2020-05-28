الأشغال: اعتماد صرف دفعات المقاولين بالمحافظات الجنوبية بقيمة 654 ألف دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أشار بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلى أنه تم اعتماد صرف دفعات لمقاولين في المحافظات الجنوبية بقيمة 654 ألف دولار في مجال البنية التحتية المهدمة من عدوان عام 2014، وذلك بتمويل من المنحة الكويتية.



وفي السياق، قال وزير الأشغال العامة، محمد زيارة: إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية، ستواصل العمل على إنجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.



من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية، تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.