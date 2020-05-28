بلدية رام الله تُعقّم مدارس المدينة استعداداً لتقديم امتحانات الثانوية العامة

الحسيني، مدرسة عين مصباح، مدرسة عين منجد الأساسية.





وانتهت الطواقم من تعقيم قاعات الامتحانات، وغرف المعلمين، والمرافق الصحية.



رام الله - دنيا الوطنبناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة الفلسطينية، باشرت طواقم التعقيم في بلدية رام الله، منذ صباح اليوم، بتعقيم مدارس المدينة، التي ستعقد فيها امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).والمدارس التي تم تعقيمها: مدرسة رام الله الثانوية للبنين، مدرسة بنات رام الله الثانوية، مدرسة عزيز شاهين، مدرسة فيصل