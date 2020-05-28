الإعلامي الحكومي يُطالب (أسوشيتد برس) بالتراجع عن قرار فصل الصحفي حمد

الصحفي إياد حمد

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رام الله - دنيا الوطن

صرح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: ندين قيام وكالة (أسوشيتد برس) بفصل الزميل المصور الصحفي، إياد حمد، بهذه الطريقة المشينة، والتي لا تنم عن أدنى التزام بأخلاقيات المهنة، عبر رسالة وصلته على بريده الإلكتروني مساء أمس الأربعاء.



وأضاف: "نعبر عن وقوفنا ومساندتنا الكاملة للزميل الصحفي إياد حمد، والدفاع عن حقه في وجه هذا القرار التعسفي، ونجدد التزامنا التام بالدفاع عن قضايا الصحفيين الفلسطينيين".



وتابع الإعلامي الحكومي: "نثمن الدور المهني للمصور الصحفي حمد في تغطية الأحداث الميدانية، ونشيد بنشاطه الميداني في فضح جرائم ومخططات الاحتلال، ووقوفه بشجاعة مع زملائه الصحفيين، الذين تعرضوا لاعتداءات من الاحتلال أو أجهزة السلطة، الأمر الذي تسبب بتعرضه للاعتقال والضرب والإصابة أكثر من مرة".



وأشار إلى أن ما جرى مع المصور إياد حمد، يعد موقفاً مخزيا من وكالة (أسوشيتد برس)، ووصمة عار بحق من تسبب في هذا الفصل، أياً كان موقعه الوظيفي ومسماه الرسمي، فمبررات قرار الفصل، التي ساقتها الوكالة، تستوجب الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق وطنية؛ لكشف المسؤول عن هذه الجريمة، ومحاسبته وطنياً وقانونياً.



وأضاف: نطالب الوكالة بالتراجع الفوري عن القرار التعسفي بالفصل، لما يشكله من اعتداء واضح على حرية الرأي والتعبير، وعدم تسجيل موقف مهني مخزٍ ضد الصحفيين الفلسطينيين، الذين يكفيهم ما يتعرضون له من جرائم الاحتلال، وندعو كافة الأطر والتجمعات الصحفية للتعبير عن موقف رفض واضح من هذا القرار، ودعم موقف الزميل حمد، وتنظيم الفعاليات المساندة والضاغطة على الوكالة.