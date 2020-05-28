شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: نؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة

الأوقاف بغزة: نؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال أداء صلاة الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، على استمرار قرارها المتعلق بفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات الوقائية، والضوابط التي تم اتخاذها في صلاة الجمعة الماضية والعيد، مشددةً على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات والضوابط.

وأوضحت أوقاف غزة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنها في حالة تواصل مستمر مع كافة الجهات المختصة؛ لتقييم ودراسة مدى إمكانية فتح المساجد لإقامة الجماعات، وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وبينت الأوقاف، أنها أجرت تقييمًا شاملًا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة الماضية والعيد، وأمام النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون، قررت الوزارة استمرار فتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة فقط في هذه المرحلة.

 وجددت الوزارة مطالبتها للمواطنين بضرورة التزام إجراءات الوقاية، وإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، وعدم المصافحة أو المعانقة، واصطحاب الكمامة الخاصة التي تم استلامها في الجمعة الماضية، المصنوعة من القماش وتصلح للاستخدام مرات متعددة بعد غسلها أو ما يسد مكانها، وكذلك الالتزام بتعليمات لجان التنظيم، وغيرها.

ونوهت إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضامن لاستمرار الجمع، وهو واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التقصير فيه.

 وأكدت الأوقاف على بقاء الرخصة بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، للأصحاء الذين يخشون انتقال المرض إليهم، داعيةً المرضى وضعاف المناعة والنساء والأطفال، وكبار السن إلى أداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، مشيرةً إلى أنه سيستمر إغلاق المتوضآت وحمامات المساجد.

كما بينت أن مدة خطبة الجمعة عشر دقائق، مطالبةً الخطباء كافة الالتزام بذلك.

 ودعت الوزارة اللجان المسجدية، التي أشرفت على تنظيم الصلاة في المساجد، إلى اتباع ذات الإجراءات والضوابط التي تم اتباعها خلال الجمعة الماضية في الجُمع المقبلة.

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