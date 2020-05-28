وزارة السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على سبسطية





وطالبت الوزارة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية، بإدانة هذا الاعتداء ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واجبارها على وقف استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية.



يذكر، أن بلدة سبسطية بلدة أثرية فلسطينية، تتمتع بأهمية كبرى من حيث الآثار الموجودة فيها، وتعتبر بمكوناتها أحد أهم المواقع الأثرية في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة السياحة والآثار، اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتكرر على المواقع الأثرية الفلسطينية، خاصة موقع سبسطية غرب مدينة نابلس، حيث عمل الاحتلال على تدمير منشأة سياحية في أرض تقع بالقرب من المدرج الروماني، سرقت حجارة الموقع الأثري، وأشجار الزيتون من الموقع وقطع الطريق الواصل للمنطقة الأثرية، والذي يصل للمدرج الروماني من الناحية الغربية للموقع الأثري، وكذلك قطع شبكة المياه وشبكة الكهرباء الواصلة في هذا الطريق، بالإضافة إلى هدم غرفة أثرية.واعتبرت الوزارة بأن هذا العمل اعتداء إسرائيلي جديد على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء فترة الاحتلال، خصوصا المبادئ المتعلقة بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع المسلح لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية (يونسكو) لعام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والإعلان الدولي الصادر عن (يونسكو) حول التدمير المتعمد للتراث الثقافي من قبل الاحتلال لسنة 2003.وأكدت الوزارة، أن هذه الاعتداءات تشكل خطراًعلى التراث الثقافي الفلسطيني والذي يعد جزءاً من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وجزءاً من التراث الإنساني، مؤكدة استمرارها بحماية التراث الثقافي مستخدمة كافة الوسائل المتاحة للحفاظ على هذه المواقع، باعتبارها أحد أبرز مقومات الهوية الثقافية وأحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية.