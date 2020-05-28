بدران يبحث مع قادة الفصائل تحديات القضية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة (حماس)، حسام بدران، مع قادة فصائل العمل الوطني في فلسطين، التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وتطرق بدران خلال اتصالاته مع الأمناء العامين للفصائل ونوابهم، لواقع القضية الفلسطينية، وما تمر به من تحديات، في ظل الحديث عن ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، لدولة الاحتلال.



ووفق موقع حركة (حماس)، فقد لاقت تلك الاتصالات ترحيبًا من قبل الفصائل، حيث أشادوا بالتواصل المستمر من قبل حركة (حماس) مع كل مكونات الشعب الفلسطيني.



وهنأ بدران قادة الفصائل، خلال اتصالات هاتفية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وفي السياق، نفذت دائرة العلاقات الوطنية بغزة، حملة تواصل وزيارات ميدانية، لمختلف قيادات الفصائل الفلسطينية في مختلف محافظات القطاع.