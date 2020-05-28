البنتاغون: ملتزمون بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية

ملتزمة بالعقود الدفاعية طويلة الأمد مع السعودية.



ووفق صحيفة (الشرق الأوسط)، فقد قال قائد البحرية الأمريكية، شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاغون: إن "القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات، بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة".



ورد روبرتسون، على التقارير الصحفية، التي تحدثت أن خفض القوات الأمريكية أو معداتها بالمنطقة، قد يفتح المجال لزيادة التهديدات بمنطقة الشرق الأوسط، بالقول: إن "وزارة الدفاع تجري أعمالاً روتينية في إدارة قوتها حول العالم".



وأضاف: "الولايات المتحدة، تواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية؛ لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية".



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن الولايات المتحدة،