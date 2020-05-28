خبير أمريكي: نتائج اللقاح الصيني ضد "كوفيد-19" "رائعة جدا"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أخصائي أمريكي رائد في علم الأوبئة، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا))، في الآونة الأخيرة، إن نتائج المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية للقاح الصيني ضد (كوفيد-19)، الذي يعد أول لقاح يصل لهذه المرحلة، "رائعة جدا".



ووفقا لدراسة نشرتها مجلة (لانسيت)) الطبية الجمعة الماضية على شبكة الإنترنت، فإن التجارب، التي أجريت على اللقاح الصيني، أثبتت أنه آمن ويمكن تحمل أعراضه الجانبية، وقادر على توليد استجابة مناعية ضد فيروس "سارس-كوف-2" في البشر.



وقال روبرت شولي، أستاذ الطب بقسم الأمراض المعدية والصحة العامة العالمية بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، "أوضحت التجارب أن اللقاح ليست له أعراض جانبية خطيرة خلال الجرعات الثلاث التي شملتها التجارب، وتولدت في أجسام الذين تلقوا اللقاح استجابات مناعية ضد الفيروس كما جرى قياسه في اختبارات تحييد الأجسام المضادة وخلايا-تي".



أجرى فريق من الباحثين الصينيين المرحلة الأولى من تجارب اللقاح الصيني لمرض كوفيد -19 في مدينة ووهان الصينية، وأجريت التجارب على 108 أشخاص من الأصحاء البالغين الذين تترواح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تتلقى كل منها جرعة مختلفة من اللقاح.



وتقول المجلة إن التجارب تظهر نتائج واعدة بعد 28 يوما من بدايتها، وإن النتائج النهائية ستقيم خلال 6 أشهر.



كما أكد الخبير أهمية التعاون العالمي في تطوير لقاح ضد المرض، مضيفا أن التعاون بين الشركات والدول ومجموعات البحوث ضروري لاستكشاف طرق مختلفة فيما يتعلق باستخدام اللقاحات.