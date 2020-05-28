شؤون فلسطينية

نحو مليون شيكل مساهمة الجمعيات التعاونية خلال جائحة (كورونا)

نحو مليون شيكل مساهمة الجمعيات التعاونية خلال جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تحت إشراف هيئة العمل التعاوني، نفذت الجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة المحافظات الشمالية، العديد من النشاطات والمساهمات للمساعدة في التخفيف عن أبناء شعبنا، خلال جائحة (كورونا) ضمن الإمكانات المحدودة لها، وذلك من خلال مساهمة هذه الجمعيات، على اختلاف تخصصاتها، في تنفيذ مجموعة من المبادرات.

وتمثلت هذه المبادرات بنشاطات مختلفة على شكل مساعدات نقدية، طرود غذائية، منتجات تعاونية (خضار، لبن جميد، عسل، أشتال)، تأجيل دفع أقساط وشيكات على المدينين للتعاونيات.

ووصلت قيمة المبالغ المدفوعة من قبل التعاونيات كمساهمة في هذه المبادرات الى ما يقرب من مليون شيكل موزعة على الفئات التالية: العائلات المستورة، صندوق وقفة عز، لجان الطوارئ، المحجور عليهم ومرضى (كورونا).

وجاءت هذه المبادرات، تحت إشراف هيئة العمل التعاوني ممثلة برئيس هيئة العمل التعاوني، يوسف الترك، وتحت رعاية د. نصري أبو جيش، وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، والذي أكد على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية كل حسب تخصصها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعا كافة المهتمين بهذا القطاع إلى العمل بجد لتطوير القطاع التعاوني، والعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية من خلال نشر ثقافة الفكر التعاوني بين المواطنين، وتوضيح أهمية هذه القطاع بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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