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مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين

مستشار السيسي: ذروة فيروس (كورونا) في مصر بعد أسبوعين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة والوقاية: إن ذروة جائحة فيروس (كورونا) فى مصر ستحل بعد أسبوعين.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد أشاد تاج الدين، خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس (كورونا)، بدور جامعة طنطا، وتقديمها عدداً وافراً من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص للفيروس.

وطالب بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا؛ لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول تاح الدين، خلال الجلسة العلمية الأولي "المستجدات عن (كورونا) في مصر"، مطالباً بتكاتف كافة الموسسات؛ للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

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