الغرف التجارية والصناعية: نرفض محاولات تقديم ما يسمى بالتسهيلات بعيداً عن القنوات الرسمية

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، عمر هاشم، على رفض الاتحاد، لأي محاولات من قبل حكومة الاحتلال، تسعى من خلالها لتقديم ما يسمى بـ "تسهيلات" بعيداً عن القنوات الرسمية، معتبراً ذلك محاولة لشق الصف الفلسطيني.







وشدد هاشم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، على دعمه والاتحاد، للموقف السياسي الفلسطيني في التحلل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الذي اتخذته القيادة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن