تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في "إسرائيل"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، واستقرار عدد الوفيات على 281 حالة.



وأكدت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل، ارتفع إلى 16,809 إصابة، بينهم 1,926 مريضاً بحالة نشطة، و111 مريضاً فقط بالمشافي.



وأشارت إلى أن من بين الإصابات، 1,815 حالات طفيفة، و34 حالة متوسطة، و41 حالة خطيرة، موضحة أن 14,602 شخصاً تشافوا من المرض.