نقابة الصحفيين تُحذر من إعلام الاحتلال الموجه لضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

حذر نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، من إعلام الاحتلال الإسرائيلي، ومن غرفة السايبر الإسرائيلي، التي تدير الإعلام الإلكتروني بشكل موجه وممنهج؛ لبث الفتن والإشاعات والمس بالنسيج الوطني والاجتماعي لأبناء شعبنا من خلال نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتحويل اهتمامه نحو القضية الأكبر في مواجهته مع الاحتلال إلى الانشغال بمشاكله الداخلية.



وطالب أبو بكر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، بتوخي الحذر والدقة الشديدة، قبل نشر أي خبر أو معلومات، وضرورة التأكد من صحتها ومصدرها.