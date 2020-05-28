"نقابات العمال": شعبنا ليس متسولاً ونرفض محاولات تقويض دور السلطة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد: إن شعبنا ليس متسولاً ومن حقه العيش بكرامة، رافضاً محاولات حكومة الاحتلال، تقويض دور عمل السلطة الوطنية.



وأضاف سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، أن قطاع العمال، يعي ما تقوم به حكومة الاحتلال، من بث الإشاعات والأكاذيب والبلبلة في صفوفهم، من خلال الإعلان عن منعهم من العمل داخل أراضي الـ 48، للتحريض على السلطة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد سعد، أن هذا التحريض الممنهج على السلطة الوطنية، من قبل حكومة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأميركية، يهدف إلى تنفيذ مخططها بالضم، وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.