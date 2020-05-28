كيلة: توصيات اللجنة الوبائية سيتم تعميمها على كافة المحافظين اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت وزيرة الصحة د. مي كيله عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة عزون عتمة بمحافظة قلقيلية وهي لاحد العمال الذين عادوا من الداخل ما يرفع عدد الاصابات في فلسطين إلى 614 اصابه.



وقالت كيله في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس ان المصاب متواجد في قسم العناية المكثفة بأحد المشافي، مشيرة الى ان طواقم الطب الوقائي ستقوم اليوم بحصر اعداد المخالطين واجراء الفحوصات لهم لمعرفه الحالة الوبائية في البلدة.



وفيما يتعلق باجتماع اللجنة الوبائية الذي عقد بالأمس اوضحت وزيره الصحة انه تم تقديم توصيات اللجنة لرئيس الوزراء د. محمد اشتيه لإقرارها مشيرة الى انه سيتم تعميم هذه التوصيات لكل المحافظين اليوم للبدء بتنفيذها لاعاده الحياة لكل القطاعات دون استثناء مع ضرورة الحفاظ على اجراءات السلامه.



وبينت كيله ان اجراءات اعادة الحياة لطبيعتها جاءت ضمن معايير منظمه الصحة العالمية منها عدم تسجيل اصابات بفيروس كورونا وحالات وفاه لمدة اربعه عشر يوما.